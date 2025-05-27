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Доплаты учителя могут вырасти, «если будет найдено дополнительное финансирование» — министр образования Оксен Лисовой

14:54, 27 мая 2025
Оксен Лисовой заявил, что, если появятся дополнительные средства, в 2026 году сумма учительской доплаты может увеличиться.
Доплаты учителя могут вырасти, «если будет найдено дополнительное финансирование» — министр образования Оксен Лисовой
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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что при наличии дополнительного финансирования размер "учительской доплаты" может возрасти в 2026 году.

По его словам, на 2025 год удалось выделить дополнительные 12 млрд грн, что позволило обеспечить учителям доплату в размере 1000 грн с января и 2000 грн с сентября.

"В целом, на выполнение статьи закона об образовании нам нужно более 300 млрд грн. Безусловно, сейчас во время войны мы не находим такой суммы", - сказал Лисовой журналистам.

По словам министра, Президент поручил проработать вопрос повышения зарплат. Рассматривается несколько сценариев.

"У нас есть несколько сценариев: по упрощению структуры зарплаты, по выводу зарплаты как инструмента мотивации для профессионального роста. Но самый дешевый из них начинается с 40 млрд грн дополнительного финансирования. Мы с правительством работаем над этой целью и надеюсь, что мы ее решим", - добавил Оксен Лисовой.

Он отметил, что в случае выделения правительством дополнительных средств, даже менее 40 млрд грн, для реализации одного из сценариев, размер учительской доплаты возрастет.

В частности, если в следующем году удастся привлечь дополнительные 12 млрд грн, сумма доплаты удвоится, а при наличии 24 млрд грн вырастет втрое.

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