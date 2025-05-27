Доплати вчителя можуть вирости, «якщо буде знайдено додаткове фінансування» — міністр освіти Оксен Лісовий

Оксен Лісовий заявив, що якщо з’являться додаткові кошти, у 2026 році сума вчительської доплати може збільшитися.

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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що за наявності додаткового фінансування розмір вчительської доплати може зрости у 2026 році.

За його словами, на 2025 рік вдалося виділити додаткові 12 млрд грн, що дозволило забезпечити вчителям доплату в розмірі 1000 грн із січня та 2000 грн із вересня.

"Вцілому на виконання статті закону про освіту нам потрібно понад 300 млрд грн. Безумовно, зараз в час війни ми не знаходимо такої суми", - сказав Лісовий журналістам.

За словами міністра, Президент доручив опрацювати питання підвищення зарплат. Розглядається кілька сценаріїв.

"Ми маємо кілька сценаріїв: щодо спрощення структури зарплати, щодо виведення зарплати як інструменту мотивації для професійного зростання. Але найдешевший з них починається з 40 млрд грн додаткового фінансування. Ми з урядом працюємо над цією метою і сподіваюся, що ми її вирішимо", - додав Оксен Лісовий.

Лісовий зазначив, що у разі виділення урядом додаткових коштів, навіть менших за 40 млрд грн, для реалізації одного зі сценаріїв, розмір вчительської доплати зросте.

Зокрема, якщо наступного року вдасться залучити додаткові 12 млрд грн, сума доплати подвоїться, а за наявності 24 млрд грн – зросте втричі.

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