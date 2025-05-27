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МОН підтримує ідею передачі державних університетів в управління, але за певних умов

15:41, 27 травня 2025
Міністерство освіти і науки України готове підтримати ідею передачі державних університетів в управління приватним ініціативам за умови забезпечення доброчесності.
МОН підтримує ідею передачі державних університетів в управління, але за певних умов
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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий висловив підтримку ідеї законодавчого врегулювання передачі державних університетів в управління, наголосивши на необхідності певних застережень. Про це пише Інтерфакс-Україна.

«Ми в принципі добре ставимося до залучення приватної ініціативи до управління закладами освіти. Така ідея озвучувалася, обговорювалася і ми готові про це говорити. При певних застереженнях, звичайно, в питаннях доброчесності використання цього інструменту, ми готові про це говорити і підтримувати», – заявив Лісовий.

Заступниця голови Офісу Президента Олена Ковальська зазначила, що в Україні є успішні приклади як державного, так і недержавного управління університетами.

«Якщо такий підхід буде в собі акумулювати найкраще з цього досвіду, то це буде добре і держава це підтримає», – додала вона, підкресливши, що реформи впроваджуватимуться через пілотні проєкти.

Раніше президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов заявляв, що державні університети за існуючих регуляцій не стагнуватимуть та не відповідатимуть потребам ринку, які швидко змінюються, і змінити ситуацію можна було б за рахунок прийняття закону, який дозволив би передачу їх в управління.

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