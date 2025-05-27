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Сатиричний журнал Charlie Hebdo подає до суду через підробку щонайменше 15 своїх обкладинок

17:36, 27 травня 2025
Уже тривалий час у інтернеті з'являються обкладинки, які імітують стиль журналу, і присвячені фейкам про війну РФ проти України.
Сатиричний журнал Charlie Hebdo подає до суду через підробку щонайменше 15 своїх обкладинок
Джерело фото: LP/Emeline Boutry
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Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo подає позов проти невідомих осіб через приблизно 15 фальшивих обкладинок, які імітують графічний стиль журналу та мають на меті створити враження, що видання підтримує політику Путіна.

Як заявили у журналі, усі фальшиві обкладинки не були створені Charlie Hebdo, хоча й містять логотип журналу.

«Вже деякий час в інтернеті з’являються «обкладинки», що імітують стиль журналу та безсоромно використовують підписи його художників. Хто автори цієї містифікації? Наразі ми цього не знаємо, і саме тому ми вирішили подати позов проти невідомих осіб за підробку. Усі ці недолугі імітації обкладинок Charlie мають спільну рису: вони принижують Україну, висміюють підтримку Європи та Франції Володимиру Зеленському, а іноді поширюють чутки про сексуальну ідентичність Бріжит Макрон. Виникає питання, чи не сам Путін замовив ці фальшивки», - заявили там.

У журналі заявили, що протягом своєї історії Charlie Hebdo часто ставав мішенню судових позовів, але цього разу саме журнал подає позов.

«Проти кого? Точно невідомо, і саме тому ми робимо цей крок, щоб було проведено розслідування та встановлено авторів цієї афери. Ми не наївні й розуміємо, що шанси притягнути їх до суду невеликі. Але через зростання кількості цих фальшивих обкладинок нам здалося важливим захистити редакційну лінію журналу та публічно відмежуватися від цих малюнків, які можуть ввести в оману погано поінформованих читачів, змусивши їх повірити, що Charlie Hebdo поділяє погляди Путіна та його поплічників», - вказали там.

У журналі заявили, що ті, хто підробляв обкладинки Charlie, навіть дійшли до того, що замінили голову Путіна на голову Зеленського на обкладинці спеціального випуску, який зараз продається в кіосках.

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