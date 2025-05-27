Сатирический журнал Charlie Hebdo подает в суд из-за подделки не менее 15 своих обложек

Уже долгое время в интернете появляются обложки, имитирующие стиль журнала и посвященные фейкам о войне РФ против Украины.

Источник фото: LP/Emeline Boutry

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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo подает иск против неизвестных лиц из-за примерно 15 фальшивых обложек, которые имитируют графический стиль журнала и имеют целью создать впечатление, что издание поддерживает политику Путина.

Как заявили в журнале, все фальшивые обложки не были созданы Charlie Hebdo, хотя и содержат логотип журнала.

«Уже некоторое время в интернете появляются «обложки», имитирующие стиль журнала и бесстыдно использующие подписи его художников. Кто авторы этой мистификации? Пока мы этого не знаем, и именно поэтому мы решили подать иск против неизвестных лиц за подделку. Все эти неуклюжие имитации обложек Charlie имеют общую черту: они унижают Украину, высмеивают поддержку Европы и Франции Владимиру Зеленскому, а иногда распространяют слухи о сексуальной идентичности Брижит Макрон. Возникает вопрос, не сам ли Путин заказал эти фальшивки», — заявили там.

В журнале заявили, что на протяжении своей истории Charlie Hebdo часто становился мишенью судебных исков, но на этот раз именно журнал подает иск.

«Против кого? Точно неизвестно, и именно поэтому мы делаем этот шаг, чтобы было проведено расследование и установлены авторы этой аферы. Мы не наивны и понимаем, что шансы привлечь их к суду невелики. Но из-за роста количества этих фальшивых обложек нам показалось важным защитить редакционную линию журнала и публично отмежеваться от этих рисунков, которые могут ввести в заблуждение плохо информированных читателей, заставив их поверить, что Charlie Hebdo разделяет взгляды Путина и его приспешников», — указали там.

В журнале заявили, что те, кто подделывал обложки Charlie, даже дошли до того, что заменили голову Путина на голову Зеленского на обложке специального выпуска, который сейчас продается в киосках.

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