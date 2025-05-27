В МОН подтвердили, что тенденция выезда учеников после 11-го класса за границу есть

Выезд учеников после 11-го класса за границу наблюдается, но не является массовым, указали в МОН.

Источник фото: НАПК

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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что выезд учеников после 11-го класса за границу наблюдается, но не является массовым. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

«Я не сказал бы, что это массово, но такая тенденция есть. Безусловно, у нас есть ряд идей, как смягчить такую негативную тенденцию, не доведя ее до уровня угрозы», – сказал Лисовой журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о выезде детей из Украины после 11-го класса, – сказал он журналистам в Киеве 27 мая.

Лисовой подчеркнул, что ключевым фактором миграции старшеклассников является вопрос безопасности.

На вопрос о заявлении вице-премьера Алексея Чернышова о гарантированном месте в украинских школах для детей, возвращающихся из-за границы, министр подтвердил, что места для таких детей есть.

По его словам, многие школы недоукомплектованы, и они с радостью принимают учеников.

«Здесь вообще нет проблемы, это абсолютно правильная политика», – добавил министр.

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