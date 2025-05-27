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Водители с инвалидностью будут иметь преимущества только при наличии наклейки с QR-кодом

14:12, 27 мая 2025
Кабмин одобрил законопроект, согласно которому водители с инвалидностью должны иметь вместе с наклейкой QR-код, подтверждающий соответствующий статус.
Водители с инвалидностью будут иметь преимущества только при наличии наклейки с QR-кодом
Фото: auto-dor.com.ua
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Во вторник, 27 мая, Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пользования преимуществами, предоставляемыми водителям с инвалидностью». Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом предусмотрено урегулирование права водителей с инвалидностью или водителей, перевозящих лиц с инвалидностью, пользоваться всеми преимуществами, предоставляемыми водителям с инвалидностью, только в случае установки на транспортных средствах опознавательного знака «Водитель с инвалидностью» вместе с информацией о наличии инвалидности в форме уникального электронного идентификатора (QR-кода), который прилагается к знаку.

Кроме того, предлагается установить, что форма и способ установки знака на транспортном средстве, а также информация о наличии инвалидности в форме уникального электронного идентификатора (QR-кода), прилагаемого к знаку, определяются КМУ.

Также предусматривается, что водители, управляющие транспортными средствами, на которых установлен опознавательный знак «Водитель с инвалидностью», должны иметь при себе документы (и по требованию полицейского предъявлять в бумажной или электронной форме), подтверждающие инвалидность водителя или одного из пассажиров.

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Кабинет Министров Украины

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