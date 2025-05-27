У МОН підтвердили, що тенденція виїзду учнів після 11-го класу за кордон є

Виїзд учнів після 11-го класу за кордон спостерігається, але не є масовим, вказали у МОН.

Джерело фото: НАЗК

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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначив, що виїзд учнів після 11-го класу за кордон спостерігається, але не є масовим. Про це пише Інтерфакс-Україна.

«Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози", - сказав Лісовий журналістам у вівторок в Києві, відповідаючи на питання про виїзд дітей з України після 11-го класу», – сказав він журналістам у Києві 27 травня.

Лісовий наголосив, що ключовим фактором міграції старшокласників є питання безпеки.

На запитання щодо заяви віцепрем’єра Олексія Чернишова про гарантоване місце в українських школах для дітей, які повертаються з-за кордону, міністр підтвердив, що місця для таких дітей є.

За його словами, багато шкіл недоукомплектовані, і вони з радістю приймають учнів.

«Тут взагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика», - додав міністр.

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