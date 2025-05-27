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МОН поддерживает идею передачи государственных университетов в управление, но при определенных условиях

15:41, 27 мая 2025
Министерство образования и науки Украины готово поддержать идею передачи государственных университетов в управление частным инициативам при обеспечении добродетели.
МОН поддерживает идею передачи государственных университетов в управление, но при определенных условиях
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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой выразил поддержку идее законодательного урегулирования передачи государственных университетов в управление, подчеркнув необходимость определенных оговорок. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

«Мы в принципе хорошо относимся к привлечению частной инициативы к управлению учреждениями образования. Такая идея озвучивалась, обсуждалась, и мы готовы об этом говорить. При определенных оговорках, конечно, в вопросах добросовестности использования этого инструмента, мы готовы об этом говорить и поддерживать», — заявил Лисовой.

Заместительница главы Офиса Президента Елена Ковальская отметила, что в Украине есть успешные примеры как государственного, так и негосударственного управления университетами.

«Если такой подход будет аккумулировать лучшее из этого опыта, то это будет хорошо, и государство это поддержит», — добавила она, подчеркнув, что реформы будут внедряться через пилотные проекты.

Ранее президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов заявлял, что государственные университеты при существующих регуляциях стагнируют и не соответствуют потребностям быстро меняющегося рынка, и изменить ситуацию можно было бы за счет принятия закона, который позволил бы передачу их в управление.

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