Кабмін затвердив новий порядок компенсації комунальних послуг для закладів, де розміщуються ВПО

Денис Шмигаль заявив, що виплати здійснюватимуться безпосередньо закладам, де живуть ВПО, а не органам влади, на балансі яких вони перебувають.

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Уряд ухвалив новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

«Робимо цю процедуру більш ефективною. Функцію виплат передаємо Пенсійному фонду», — зазначив він.

Денис Шмигаль пояснив, що виплати здійснюватимуться безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких вони перебувають.

«Цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть кожного місяця, а не із затримкою у квартал», — підкреслив Прем’єр-міністр та додав, що Уряд продовжує допомагає тим, хто підтримує родини вимушених переселенців.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання компенсацій закладам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, а також фізичним особам-підприємцям за розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Компенсація охоплює витрати на спожиті житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Ключовою зміною стало те, що Пенсійний фонд України буде призначати (розраховувати) компенсацію за розміщення ВПО закладам, установам, тощо, а не центральним органам виконавчої влади, на балансі яких вони перебувають.

Фонд також збиратиме інформацію не лише про установи, які надають прихисток, а й про самих переселенців, які там тимчасово проживають.

Органи Пенсійного фонду перевірятимуть достовірність інформації, вказаної у заяві на компенсацію, шляхом електронної взаємодії з державними реєстрами. Розрахунок суми компенсації здійснюватиметься з урахуванням соціальних норм житла, нормативів ЖКГ та норм забезпечення населення твердим паливом.

Виплати здійснюватимуться щомісячно — до 10 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховується компенсація за розміщення.

Відповідні зміни внесено також до ряду положень та порядків, затверджених постановами КМУ, зокрема, щодо призначення житлових субсидій та надання відповідних компенсацій.

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