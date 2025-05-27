Практика судів
  1. В Україні

В Офісі Президента висловили надію на повернення ЗНО наступного року

15:11, 27 травня 2025
Дуже б хотілося, щоб на наступний рік ми повернулися до звичайної системи ЗНО, - сказала заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська.
В Офісі Президента висловили надію на повернення ЗНО наступного року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська висловила сподівання, що наступного року вдасться повернутися до традиційної системи зовнішнього незалежного оцінювання.

"Дуже б хотілося, щоб на наступний рік ми повернулися до звичайної системи ЗНО. Ми розуміємо, що підхід НМТ складний і великий виклик", – зазначила Ковальська під час спілкування з журналістами.

Водночас вона підкреслила, що через безпекові ризики наразі неможливо організувати тестування у форматі кількох днів, як це було раніше з ЗНО.

Своєю чергою, міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що післявоєнне повернення до формату ЗНО враховуватиме позитивний досвід, отриманий під час проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

офіс президента

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік вважав, що прийняв спадщину шляхом вступу в управління спадковим майном, але виявилося, що свідоцтво на спадщину видане іншій особі – що вирішив Верховний Суд

Суди вказали, що позовні вимоги є обґрунтованими, однак чоловік пропустив позовну давність.

Жінка купила квартиру, але не знала, що вона перебуває в іпотеці – Верховний Суд пояснив, чи може банк забрати у неї квартиру

Сама по собі відсутність запису про іпотеку в Державному реєстрі іпотек не припиняє іпотеку, проте у випадку добросовісного придбання майна третьою особою, яка покладалася на відомості з реєстру, право іпотеки припиняється.

Вища рада правосуддя шукає бажаючих профінансувати створення ЄСІКС

Після припинення активної діяльності USAID з фінансуванням Судової інформаційно-комунікаційної системи виникли проблеми.

Для набуття юридичної сили передання майнових прав на торговельну марку потребує обов'язкової реєстрації в держреєстрі – Верховний Суд

Відсутність реєстрації не скасовує дійсність договору, однак до моменту державної реєстрації майнові права інтелектуальної власності в набувача не виникають.

У разі боргу за комуналку більше 160 тисяч грн — в якому випадку можуть звернути стягнення на єдину квартиру

Якщо людина назбирає боргу за «комуналку» на суму більше 160 тисяч грн, добровільно їх не сплатить, і у неї відсутні кошти на рахунках, авто, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду