В Офісі Президента висловили надію на повернення ЗНО наступного року

Дуже б хотілося, щоб на наступний рік ми повернулися до звичайної системи ЗНО, - сказала заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська.

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Заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська висловила сподівання, що наступного року вдасться повернутися до традиційної системи зовнішнього незалежного оцінювання.

"Дуже б хотілося, щоб на наступний рік ми повернулися до звичайної системи ЗНО. Ми розуміємо, що підхід НМТ складний і великий виклик", – зазначила Ковальська під час спілкування з журналістами.

Водночас вона підкреслила, що через безпекові ризики наразі неможливо організувати тестування у форматі кількох днів, як це було раніше з ЗНО.

Своєю чергою, міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що післявоєнне повернення до формату ЗНО враховуватиме позитивний досвід, отриманий під час проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

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