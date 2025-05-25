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Військовозобов’язаний вважає себе непридатним до служби, однак за 2 роки не оскаржив рішення ВЛК — що вирішив суд

11:59, 25 травня 2025
Житель Волині ще 2023 року отримав повістку і ухилився від мобілізації.
Військовозобов’язаний вважає себе непридатним до служби, однак за 2 роки не оскаржив рішення ВЛК — що вирішив суд
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На Волині військовозобов’язаний отримав повістку і від 2023 року ховався від мобілізації. Вирок у справі № 167/1389/23 виніс Рожищенський районний суд Волинської області.

У матеріалах справи вказується, що житель Волині у листопаді 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Згодом він отримав повістку, проте ухилився від служби в армії.

На суді чоловік провину заперечив. Він зазначив, що вважає себе «непридатним до служби», оскільки з дитинства має проблеми зі зором, проте групи інвалідності у нього немає.

Суд зазначив, що у чоловіка від 2023 року було достатньо часу, щоб оскаржити рішення ВЛК, проте він цього не зробив.

Проаналзувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 336 КК, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Рожищенський районний суд Волинської області.

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