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Київ під ударом: нічна атака РФ пошкодила житлові будинки, 11 постраждалих, фото наслідків

08:49, 25 травня 2025
В Голосіївському районі уламки пошкодили 2 житлові будинки, в одному відбулась часткова руйнація.
Київ під ударом: нічна атака РФ пошкодила житлові будинки, 11 постраждалих, фото наслідків
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У ніч проти 25 травня Росія здійснила масований обстріл українських міст. Під ударом ворога опинилась і столиця. У Києві зруйновані житлові будівлі, є постраждалі. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він розповів про наслідки ворожої атаки в трьох районах Києва.

Зокрема, станом на 8:00 в Голосіївському районі уламки збитого БпЛА пошкодили два житлові будинки, в одному відбулась часткова руйнація. Чотири особи отримали легкі травми.

У Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили житлове приміщення, поранили цивільного.

У Шевченківському районі в двох локаціях зафіксовані пошкодження внаслідок російської атаки. Без потерпілих, на місцях працюють екстрені служби.

«Всього від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили. Друга поспіль ніч під ворожими обстрілами, під дронами в ракетами. Ворог продовжує систематично тероризувати наші міста і нашу столицю», - зазначив Ткаченко.

Очільник КМВА також закликав киян не підходити до уламків збитих ворожих дронів, оскільки вони можуть продовжувати нести небезпеку.

«Наголошую, що по місту на відкритій місцевості продовжують знаходити уламки збитих ворожих повітряних цілей. Не торкайтесь їх і не підходьте близько - вони можуть містити вибухові речовини. Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101», - наголосив він.

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Київ війна обстріл

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