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У Тернополі російська ракета влучила у промислове підприємство, виникла пожежа, — ОВА

11:15, 25 травня 2025
Внаслідок ракетного удару у місті пошкоджено промислове підприємство.
У Тернополі російська ракета влучила у промислове підприємство, виникла пожежа, — ОВА
Фото: ДСНС
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В ніч на 25 травня Росія масово обстріляла українські міста. Попередньо відомо про 13 загиблих та понад 50 постраждалих.

Російська ракета вдарила по промисловій зоні Тернополя, спричинивши пожежу на одному з підприємств. Про це заявив начальник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода.

«Під час нічної ворожої атаки о 02:56 у м. Тернопіль (промзона) внаслідок влучання попередньо крилатої ракети «Калібр» частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загоранням. Спостерігається горіння в цеху окремими осередками на загальній площі 1000 кв. м. Гасіння пожежі триває», — зазначив він.

Також вибито вікна у житлових будинкахна прилеглій території. Попередньо інформації про постраждалих не надходило.

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Тернопіль

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