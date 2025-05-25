В Тернополе российская ракета попала в промышленное предприятие, возник пожар, — ОВА

В результате ракетного удара в городе повреждено промышленное предприятие.

Фото: ГСЧС

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В ночь на 25 мая Россия массированно обстреляла украинские города. По предварительной информации, известно о 13 погибших и более 50 пострадавших.

Российская ракета ударила по промышленной зоне Тернополя, вызвав пожар на одном из предприятий. Об этом заявил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

«Во время ночной вражеской атаки в 02:56 в г. Тернополь (промзона) в результате попадания, предположительно, крылатой ракеты «Калибр», частично повреждено здание одного из промышленных предприятий с последующим возгоранием. Наблюдается горение в цеху отдельными очагами на общей площади 1000 кв. м. Тушение пожара продолжается», — отметил он.

Также выбиты окна в жилых домах на прилегающей территории. Предварительно информации о пострадавших не поступало.

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