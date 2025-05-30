Минюст США заявил, что Американская ассоциация юристов больше не будет оценивать кандидатов в судьи

Генпрокурор Пэм Бонди указала, что Американская ассоциация юристов неизменно и демонстративно отдает предпочтение кандидатам в судьи, выдвинутым от Демократической партии, поэтому теперь АВА будет отстранена от оценки будущих судей.

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Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что администрация Президента Трампа запретила Американской ассоциации юристов (ABA) проверять кандидатов на должности судей.

В письме Министерство юстиции США обвиняет Ассоциацию юристов в том, что она не смогла «исправить предвзятость в своем процессе оценивания». Это произошло после того, как организация назвала некоторых кандидатов президента Дональда Трампа несоответствующими требованиям к судейской должности.

«К сожалению, Американская ассоциация юристов (ABA) больше не выполняет функции справедливого арбитра относительно квалификации кандидатов, и ее рейтинги неизменно и демонстративно отдают предпочтение кандидатам, выдвинутым администрациями Демократической партии», – написала Бонди в письме к президенту ABA Уильяму Бею.

«В течение нескольких десятилетий Американская ассоциация юристов пользовалась особым отношением и особым доступом к кандидатам на должности судьи. В некоторых администрациях Ассоциация получала уведомления о кандидатах до того, как их кандидатура была объявлена общественности. Некоторые администрации даже решали, выдвигать ли кандидатуру лица, на основе рейтинга, присвоенного АВА», – говорится в письме Бонди.

«Соответственно, хотя ABA может свободно комментировать выдвижение кандидатур на должности судей вместе с другими активистскими организациями, нет никаких оснований относиться к ABA иначе, чем к таким другим активистским организациям, и Министерство юстиции этого не будет делать», – отметила она.

Таким образом, кандидаты в судьи больше не будут отвечать на анкеты, подготовленные ABA, и не будут проходить собеседования с ABA.

Кроме того, отменена обязанность кандидатов на должности судей предоставлять разрешения, позволяющие ABA получать доступ к непубличной информации о кандидатах, включая записи адвокатов.

Согласно Ballotpedia, Американская ассоциация юристов (ABA) оценила 264 кандидатов Трампа: 187 получили оценку «хорошо квалифицированы», 67 – «квалифицированы» и 10 – «не квалифицированы».

Хотя это небольшая цифра, она контрастирует с другими недавними администрациями, которые имели максимум три неквалифицированных назначения за время своего пребывания в должности.

Администрация Трампа предприняла ряд мер, направленных против ABA.

Так, министра образования Линду Макмегон обязали рассмотреть вопрос о приостановлении роли Американской ассоциации юристов (ABA) как аккредитатора юридических школ.

Организация также подала иск в Министерство юстиции относительно лишения грантового финансирования, которое ограничивало ее учебные программы за рубежом.

Автор: Наталя Мамченко

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