Медсправки для водителей станут электронными – комитет поддержал законопроекты

Минус справка 083/О – водители смогут проходить медосмотр у семейного врача.

Фото: MRPL.CITY

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Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поддержал законодательные инициативы №13131 и №13138, которые предусматривают переход на электронные медицинские справки для водителей. Вместо бумажной формы 083/О, врачи будут вносить выводы в электронную систему здравоохранения. Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Сейчас медосмотр проходят все водители, независимо от формы деятельности. Обязательными являются консультации профильных специалистов и психиатра, а сама процедура нередко затягивается, создавая нагрузку как на пациентов, так и на медицинский персонал. Длительность и сложность процесса, по оценкам специалистов, стала одним из факторов развития теневого рынка фальшивых справок, которые предлагают в интернете без прохождения реального осмотра.

Согласно новым законопроектам:

Водители, которые пользуются транспортом в бытовых целях, смогут проходить осмотр у своего семейного врача или терапевта.

Направление к узким специалистам потребуется только при наличии медицинских показаний.

Для профессиональных водителей сохраняется требование прохождения медкомиссии, однако осмотр у психиатра станет выборочным - при необходимости.

Согласно новым законопроектам:

Водители, которые пользуются транспортом в бытовых целях, смогут проходить осмотр у своего семейного врача или терапевта.

Направление к узким специалистам потребуется только при наличии медицинских показаний.

Для профессиональных водителей сохраняется требование прохождения медкомиссии, однако осмотр у психиатра станет выборочным - при необходимости.

Документы еще должна рассмотреть Верховная Рада.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описала законопроект.

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