Процент негатива к ТЦК за полгода мониторинга не превышает 1% от числа мобилизованных, — Виталий Саранцев

В Сухопутных войсках отслеживали количество негативных сообщений о ТЦК.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», командование Сухопутных войск ВСУ разработало перечень правил диалога и поведения военнослужащих ТЦК при осуществлении мероприятий мобилизации.

Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев выразил надежду, что таким образом удастся уменьшить количество негатива, которое окружает деятельность ТЦК.

Он отметил, что мониторинг осуществляется постоянно, а соответствующая группа работает круглосуточно.

«И подводя итог нашей общей работы, то за более чем полугодовой период мы отслеживали количество этих негативных сообщений о ТЦК и СП. Процент этого негатива не превышает даже 1% от числа мобилизованных за этот период в Силы обороны Украины», — сказал Саранцев в эфире телемарафона.

Также он добавил, что большое количество материалов и видео являются искусственно сфабрикованными или вырванными из контекста — часть из них снята давно, а сейчас подаются как актуальные. Также некоторые ролики просто копируются и распространяются с разными подписями: сначала как событие в Днепре, затем — в Ровно, а потом — в Черкассах.

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