В Киеве судили студента, который снимал военные объекты для врага

Студента приговорили к 15 годам за государственную измену.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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В Киеве судили 21-летнего студента столичного колледжа к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По версии следствия, в июле-августе 2024 года обвиняемый через мессенджер Telegram получал задания от представителей России за денежное вознаграждение. Его инструктировали собирать и передавать координаты расположения ключевых военных объектов в Киеве, а также информацию о наличии там личного состава и техники.

В частности, во время выполнения задач он:

делал фото- и видеосъемку зданий Министерства обороны Украины и Штаба Сухопутных войск ВСУ;

фиксировал расположение 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и других воинских частей в столице;

наблюдал за дежурством личного состава и движением техники.

После этого студент передавал куратору точные GPS-координаты объектов и дополнительные детали, которые замечал во время наблюдения.

Прокуроры доказали в суде, что эти действия составляли госизмену, поскольку способствовали иностранному государству в планировании атак и могли угрожать национальной безопасности Украины.

Суд, учитывая тяжесть преступления и обстоятельства, признал подсудимого виновным и назначил ему самый строгий из предусмотренных законом срок заключения. Осужденный находится под стражей, приговор вступает в законную силу после апелляционного рассмотрения.

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