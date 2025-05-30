У Києві судили студента, який знімав військові об’єкти для ворога

Студента засудили до 15 років за державну зраду.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві судили 21-річного студента столичного коледжу до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За версією слідства, в липні–серпні 2024 року обвинувачений через месенджер Telegram отримував завдання від представників росії за грошову винагороду. Його інструктували збирати та передавати координати розташування ключових військових об’єктів у Києві, а також інформацію про наявність там особового складу та техніки.

Зокрема, під час виконання завдань він:

робив фото- та відеозйомку будівель Міністерства оборони України та Штабу Сухопутних військ ЗСУ;

фіксував розташування 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та інших військових частин у столиці;

спостерігав за чергуванням особового складу й рухом техніки.

Після цього студент передавав куратору точні GPS-координати об’єктів і додаткові деталі, які помічав під час спостереження.

Прокурори довели в суді, що ці дії становили держзраду, оскільки сприяли іноземній державі в плануванні атак та могли загрожувати національній безпеці України.

Суд, врахувавши тяжкість злочину та обставини, визнав підсудного винним і призначив йому найсуворіший з передбачених законом термін ув’язнення. Засуджений перебуває під вартою, вирок набирає законної сили після апеляційного розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.