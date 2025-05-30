Практика судів
  1. В Україні

У Києві судили студента, який знімав військові об’єкти для ворога

21:24, 30 травня 2025
Студента засудили до 15 років за державну зраду.
У Києві судили студента, який знімав військові об’єкти для ворога
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві судили 21-річного студента столичного коледжу до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За версією слідства, в липні–серпні 2024 року обвинувачений через месенджер Telegram отримував завдання від представників росії за грошову винагороду. Його інструктували збирати та передавати координати розташування ключових військових об’єктів у Києві, а також інформацію про наявність там особового складу та техніки.

Зокрема, під час виконання завдань він:

  • робив фото- та відеозйомку будівель Міністерства оборони України та Штабу Сухопутних військ ЗСУ;
  • фіксував розташування 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та інших військових частин у столиці;
  • спостерігав за чергуванням особового складу й рухом техніки.

Після цього студент передавав куратору точні GPS-координати об’єктів і додаткові деталі, які помічав під час спостереження.

Прокурори довели в суді, що ці дії становили держзраду, оскільки сприяли іноземній державі в плануванні атак та могли загрожувати національній безпеці України.

Суд, врахувавши тяжкість злочину та обставини, визнав підсудного винним і призначив йому найсуворіший з передбачених законом термін ув’язнення. Засуджений перебуває під вартою, вирок набирає законної сили після апеляційного розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура росія Київ держзрада війна студенти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відомі два кандидата на посаду члена ВККС по квоті суддів – суддя Верховного Суду у відставці та суддя, яка здійснює правосуддя менше року

Конкурсна комісія з добору членів ВККС з іноземними експертами у складі припиняє роботу.

Мінюст США заявив, що Американська асоціація юристів більше не буде оцінювати кандидатів у судді

Генпрокурор Пем Бонді вказала, що Американська асоціація юристів незмінно та демонстративно надає перевагу кандидатам у судді, висунутим від Демократичної партії, тому тепер АВА буде усунута від оцінки майбутніх суддів.

У НАБУ, САП та ВАКС підтримують ідею підвищення порогової суми для відповідальності за недостовірне декларування

Як зазначив представник НАБУ, підвищення суми розходження з 1,5 млн грн до 2,2 млн грн для кримінальної відповідальності за недостовірне декларування відповідає реальній економічній ситуації.

Інформацію щодо адрес оборонних підприємств вилучать з публічного доступу – комітет рекомендував законопроект

Законопроект доопрацювали – інформація щодо нерухомості фізичних осіб залишиться у відкритому доступі, тому дані про майно посадовців не закриватимуть.

Уряд до 100% збільшив обсяги бронювання працівників критично важливих для ЗСУ підприємств

Також запроваджено особливі умови бронювання для підприємств, які охороняють об’єкти ПЕК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва