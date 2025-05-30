Відсоток негативу до ТЦК за пів року моніторингу не перевищує 1% від кількості мобілізованих, — Віталій Саранцев

У Сухопутних військах прослідкували кількість негативних повідомлень про ТЦК.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», командування Сухопутних військ ЗСУ розробило перелік правил діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК при здійснені заходів мобілізації.

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев висловив сподівання, що таким чином вдасться зменшити кількість негативу, яка оточує діяльність ТЦК.

Він зазначив, що моніторинг здійснюється постійно, а відповідна група працює цілодобово.

«І підсумовуючи загальну нашу роботу, то за більш ніж піврічний період ми прослідкували кількість цих негативних повідомлень про ТЦК та СП. Відсоток цього негативу не перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих за цей період до Сил оборони України», – сказав Саранцев в ефірі телемарафону.

Також він додав, що велика кількість матеріалів і відео є штучно сфабрикованими або вирваними з контексту – частину з них зняли давно, а зараз подають як актуальні. Також деякі ролики просто копіюють і поширюють із різними підписами: спочатку як подію в Дніпрі, потім – у Рівному, а згодом – у Черкасах.

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