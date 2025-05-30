Практика судів
  1. В Україні

Відсоток негативу до ТЦК за пів року моніторингу не перевищує 1% від кількості мобілізованих, — Віталій Саранцев

16:28, 30 травня 2025
У Сухопутних військах прослідкували кількість негативних повідомлень про ТЦК.
Відсоток негативу до ТЦК за пів року моніторингу не перевищує 1% від кількості мобілізованих, — Віталій Саранцев
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», командування Сухопутних військ ЗСУ розробило перелік правил діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК при здійснені заходів мобілізації.

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев висловив сподівання, що таким чином вдасться зменшити кількість негативу, яка оточує діяльність ТЦК.

Він зазначив, що моніторинг здійснюється постійно, а відповідна група працює цілодобово.

«І підсумовуючи загальну нашу роботу, то за більш ніж піврічний період ми прослідкували кількість цих негативних повідомлень про ТЦК та СП. Відсоток цього негативу не перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих за цей період до Сил оборони України», – сказав Саранцев в ефірі телемарафону.

Також він додав, що велика кількість матеріалів і відео є штучно сфабрикованими або вирваними з контексту – частину з них зняли давно, а зараз подають як актуальні. Також деякі ролики просто копіюють і поширюють із різними підписами: спочатку як подію в Дніпрі, потім – у Рівному, а згодом – у Черкасах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відомі два кандидата на посаду члена ВККС по квоті суддів – суддя Верховного Суду у відставці та суддя, яка здійснює правосуддя менше року

Конкурсна комісія з добору членів ВККС з іноземними експертами у складі припиняє роботу.

Мінюст США заявив, що Американська асоціація юристів більше не буде оцінювати кандидатів у судді

Генпрокурор Пем Бонді вказала, що Американська асоціація юристів незмінно та демонстративно надає перевагу кандидатам у судді, висунутим від Демократичної партії, тому тепер АВА буде усунута від оцінки майбутніх суддів.

У НАБУ, САП та ВАКС підтримують ідею підвищення порогової суми для відповідальності за недостовірне декларування

Як зазначив представник НАБУ, підвищення суми розходження з 1,5 млн грн до 2,2 млн грн для кримінальної відповідальності за недостовірне декларування відповідає реальній економічній ситуації.

Інформацію щодо адрес оборонних підприємств вилучать з публічного доступу – комітет рекомендував законопроект

Законопроект доопрацювали – інформація щодо нерухомості фізичних осіб залишиться у відкритому доступі, тому дані про майно посадовців не закриватимуть.

Уряд до 100% збільшив обсяги бронювання працівників критично важливих для ЗСУ підприємств

Також запроваджено особливі умови бронювання для підприємств, які охороняють об’єкти ПЕК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва