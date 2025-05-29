Для військових ТЦК розробили правила діалогу та поведінки при мобілізації

У Сухопутних військах розробили правила поведінки для військових ТЦК.

Фото: censor.net

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Командування Сухопутних військ ЗСУ розробило перелік правил діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК при здійснені заходів мобілізації. Про це у ефірі телемарафону повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

«Така робота в нас проводиться, і вона проводиться по кількох напрямках. В цьому процесі вже було виконано низку заходів, було прийнято ряд рішень, в тому числі і непопулярних кадрових рішень. Також дійсно було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійснені заходів мобілізації. Це, скажімо, такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати своїх підлеглих перед тим, як вони виходитимуть для проведення заходів оповіщення чи інших заходів», - повідомив Саранцев.

Також він висловив сподівання, що таким чином вдасться зменшити кількість негативу, яка оточує діяльність ТЦК та СП.

«Ми постійно здійснюємо моніторинг, цілодобово в нас працює моніторингова група. І підсумовуючи загальну нашу роботу, то за більш, ніж піврічний період ми відслідкували кількість цих негативних повідомлень про ТЦК та СП. Відсоток цього негативу не перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих за цей період до Сил оборони України», - запевнив Саранцев.

Також ми писали, що для адвокатів, які захищають військовозобов’язаних, хочуть створити правила.

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