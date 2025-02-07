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Для адвокатів, які захищають військовозобов’язаних, хочуть створити правила

17:27, 7 лютого 2025
У Сухопутних військах зазначили, що для адвокатів, які захищають права військовозобов’язаних, хочуть створити певний набір правил.
Для адвокатів, які захищають військовозобов’язаних, хочуть створити правила
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», для військовослужбовців ТЦК створять правила поведінки щодо поводження з цивільними.

Начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев також повідомив, що у Сухопутних військах хочуть створити ще й правила для адвокатів, які захищають військовозобов’язаних. Про це він сказав у коментарі «Радіо Свобода».

 «Ми хочемо прописати також правила і для цієї категорії, які захищають права військовозобов’язаних з тих чи інших питань», - сказав він і наголосив, що в цьому потрібно теж наводити порядок та прописувати певний набір правил.

«І ці правила, звичайно, мають бути обов’язковими до виконання обома сторонами. Тому що є певні неприпустимі ситуації, які призводять, на жаль, до конфліктів. Вже були попередні зустрічі з представниками Національної спілки адвокатів. Там ми виявили своє бажання зробити ці кроки, ми отримали підтримку від них і зараз ми спільно розробляємо ці правила, які дозволять нам впорядкувати цей процес», – сказав представник Сухопутних військ ЗСУ.

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адвокат ТЦК мобілізація

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