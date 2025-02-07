ВККС та ГРМЕ визначать долю кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду 17 лютого

До усіх 7 кандидатів на посади суддів ВАКС виникли запитання.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів та Громадська рада міжнародних експертів визначать долю кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду на спеціальному спільному засіданні, яке відбудеться 17 лютого 2025 року.

Спеціальне спільне засідання відбудеться у 17:00.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 6 та 7 лютого ВККС та ГРМЕ провели співбесіди з 7 кандидатами на 15 вакантних посад суддів першої інстанції ВАКС, які ще беруть участь у конкурсі.

Зазначимо, що під час співбесід непрості запитання виникли до усіх 7 кандидатів на посади суддів ВАКС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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