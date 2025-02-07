Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ВККС та ГРМЕ визначать долю кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду 17 лютого

17:26, 7 лютого 2025
До усіх 7 кандидатів на посади суддів ВАКС виникли запитання.
ВККС та ГРМЕ визначать долю кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду 17 лютого
Джерело фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів та Громадська рада міжнародних експертів визначать долю кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду на спеціальному спільному засіданні, яке відбудеться 17 лютого 2025 року.

Спеціальне спільне засідання відбудеться у 17:00.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 6 та 7 лютого ВККС та ГРМЕ провели співбесіди з 7 кандидатами на 15 вакантних посад суддів першої інстанції ВАКС, які ще беруть участь у конкурсі.

Зазначимо, що під час співбесід непрості запитання виникли до усіх 7 кандидатів на посади суддів ВАКС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заступниця міністра оборони Черногоренко: щоденне подання звітів командирами через Армія+ потрібне, щоб запустити отримання винагороди за знищену техніку

Як зазначила Катерина Черногоренко, це потрібно «щоб запустити зручне отримання винагороди за знищену техніку» і «ухвалювати рішення без імітації результату».

USAID потрібно закрити через шахрайство та корупцію — Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про необхідність закриття USAID через шахрайство та корупцію.

ВККС та ГРМЕ визначать долю кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду 17 лютого

До усіх 7 кандидатів на посади суддів ВАКС виникли запитання.

Верховний Суд поскаржився на Укрпошту – пошта вчасно не доставляла судові справи і навіть втрачала їх

Процес оптимізації відділень «Укрпошти» у 2023-2024 роках мав негативні наслідки для судової влади.

Екс-спецуповноважений Президента Євген Мойсюк став заступником міністра оборони – Рустем Умєров прокоментував призначення

Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади спеціального уповноваженого Президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій, але у цей же день його призначили заступником міністра оборони.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео