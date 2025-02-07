ВККС и ОСМЭ определят судьбу кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда 17 февраля

Ко всем 7 кандидатам на должности судей ВАКС возникли вопросы.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей и Общественный совет международных экспертов определят судьбу кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда на специальном заседании, которое состоится 17 февраля 2025 года.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», 6 и 7 февраля ВККС и ОСМЭ провели собеседования с 7 кандидатами на 15 вакантных должностей судей первой инстанции ВАКС, которые еще участвуют в конкурсе.

Отметим, что во время собеседований непростые вопросы возникли ко всем 7 кандидатам на должности судей ВАКС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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