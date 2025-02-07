В Украине создадут Комитет по национальному единству, информационной политике и культуре

Кабинет Министров Украины принял решение о создании Комитета по национальному единству, информационной политике и культуре. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
В состав нового органа войдут:
- Министр национального единства
- Министр Кабинета Министров
- Министр культуры и стратегических коммуникаций
- Министр иностранных дел
- Заместители министров, в соответствии с их полномочиями
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