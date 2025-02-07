В Украине создадут Комитет по национальному единству, информационной политике и культуре

Комитет будет заниматься вопросами национального единства, информационной политики и культурной стратегии Украины.

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Кабинет Министров Украины принял решение о создании Комитета по национальному единству, информационной политике и культуре. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В состав нового органа войдут:

- Министр национального единства

- Министр Кабинета Министров

- Министр культуры и стратегических коммуникаций

- Министр иностранных дел

- Заместители министров, в соответствии с их полномочиями

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