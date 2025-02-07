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В Риме запретили проживать украинцу, известному как «человек-дерево» из-за нападений на людей

20:35, 7 февраля 2025
Мужчина пугал прохожих и нападал на людей.
В Риме запретили проживать украинцу, известному как «человек-дерево» из-за нападений на людей
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Власти Рима запретили украинцу Ивагу Гайдичуку находиться на территории города из-за многочисленных нападений на людей. Мужчина, который стал известным как «человек-дерево», надевал на себя лохмотья, ветки и куски пластика, пугая прохожих.

Как пишет La Repubblica, Гайдичуку назначили особый надзор и приказали уехать из города. В случае нарушения этого запрета его могут арестовать.

Мужчина особенно запомнился жителям района Балдуина. В прошлом году в июне он напал на женщину и ее двухлетнюю дочь, угрожая им деревянной палкой. В июле повредил автомобили, а в августе атаковал двух девушек в баре. В сентябре он снова крушил машины, а затем напал на полицейских осколками бутылок.

Во время задержания Гайдичук заявил: «Я из Омеги, Израиля и в последний раз - из Украины. В Украине родился, но потом родился здесь, в Италии».

Власти продолжают следить за его возможными передвижениями.

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