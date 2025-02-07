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У Римі заборонили проживати українцю, відомому як «людина-дерево» через напади на людей

20:35, 7 лютого 2025
Чоловік лякав перехожих і нападав на людей.
У Римі заборонили проживати українцю, відомому як «людина-дерево» через напади на людей
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Влада Рима заборонила українцю Івагу Гайдичуку перебувати на території міста через численні напади на людей. Чоловік, який став відомим як «людина-дерево», одягав на себе лахміття, гілки та шматки пластику, лякаючи перехожих.

Як пише La Repubblica, Гайдичуку призначили особливий нагляд і наказали виїхати з міста. У разі порушення цієї заборони його можуть заарештувати.

Чоловік особливо запам’ятався мешканцям району Балдуїна. Торік у червні він напав на жінку та її дворічну доньку, погрожуючи їм дерев’яною палицею. У липні пошкодив автомобілі, а в серпні атакував двох дівчат у барі. У вересні він знову трощив машини, а потім напав на поліцейських уламками пляшок.

Під час затримання Гайдичук заявив: «Я з Омеги, Ізраїлю і востаннє — з України. В Україні народився, але потім народився тут, в Італії».

Влада продовжує слідкувати за його можливими пересуваннями.

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