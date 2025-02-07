ВККС ответила на ряд вопросов по отбору кандидатов на должность судьи местного суда

Ответы на вопросы по отбору кандидатов на должность судьи местного суда обнародованы по состоянию на 7 февраля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 7 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины на своем сайте обновила раздел «Вопросы-ответы».

Информацию обновили для кандидатов в рамках процедуры отбора на должность судьи местного суда, объявленного 11 декабря 2024 года.

Чи можлива участь у цьому доборі в разі, якщо я вже беру участь в конкурсі на посаду судді апеляційного суду?

Так. Обмежень щодо участі в доборі не встановлено

Чи припиниться автоматично моя участь у доборі в разі отримання рекомендації про призначення на посаду судді апеляційного суду (конкурс оголошений 14.09.23).

Припинення участі в доборі осіб, яких рекомендовано Комісією для призначення на посаду судді апеляційного суду, не передбачено

Чи потрібно подавати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

Подання кандидатом такої довідки Комісією не вимагається.

Заява про участь у доборі передбачає можливість вибору лише однієї спеціалізації чи декількох (наприклад, адміністративна і цивільна)?

В заяві про участь у доборі на посаду судді місцевого суду необхідно зазначити спеціалізацію суду (одну або кілька на вибір кандидата): адміністративну; адміністративну та господарську; адміністративну та загальну (цивільну і кримінальну); адміністративну, господарську та загальну (цивільну і кримінальну); господарську спеціалізацію; господарську та загальну (цивільну і кримінальну); загальну (цивільну і кримінальну) спеціалізацію.

Де можна отримати інформацію про унікальний номер запису в ЄДДР?

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі можна отримати в Державній міграційній службі України або в Центрі надання адміністративних послуг.

Цей номер також міститься в паспорті громадянина України у формі картки, в паспорті громадянина України для виїзду за кордон тощо.

Якщо особа змінила місце реєстрації свого проживання, чи необхідно додавати кандидату до паспорта-книжечки відповідний витяг.

Ні. У разі подання паспорта громадянина України у формі книжечки подання витягу з реєстру територіальної громади не вимагається.

Як перевірити, чи підходить особистий ключ для подання документів з метою участі в доборі?

Для перевірки придатності ключа спробуйте авторизуватися в особистому кабінеті (посилання).

У разі успішного входу Ви зможете використовувати цей ключ для подання та підписання документів. Зверніть увагу, що ключ має визначений термін дії і має бути чинним протягом усього строку подання документів.

Інформація щодо роботи особистого кабінету за посиланням.

Чи повинен КЕП зберігатися на захищеному носії інформації для цілей подання документів для участі у доборі?

Відповідні вимоги до особистого ключа КЕП Комісією не затверджувалися

Умовами конкурсу передбачено, що документи підписуються КЕП. Чи можна підписувати документи за допомогою електронного підпису, виданого за моїм місцем роботи як помічнику судді?

Для перевірки придатності ключа спробуйте авторизуватися в особистому кабінеті ksk.vkksu.gov.ua.

У разі успішного входу Ви зможете використовувати цей ключ для подання та підписання документів.

Водночас звертаємо увагу, що службовий КЕП видається для виконання покладених на працівника службових обов'язків, подання документів для участі в доборі не належить до такого переліку.

Чи можна зберегти в одному файлі PDF паспорт у вигляді ID картки та витяг з реєстру територіальної громади?

Кожен документ має бути збережений в окремому файлі формату PDF

Чи можна подавати витяг з демографічного реєстру замість витягу з реєстру територіальної громади, оскільки місце реєстрації – тимчасово окупована територія?

Подання кандидатом витягу з реєстру територіальної громади є обов'язковим при поданні паспорта громадянина України у формі ID картки.

Чи є довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації № 100-2/о також і документом, який підтверджує проходження наркологічного огляду?

Довідка за формою № 100-2/о надається особі, стосовно якої проведено попередній, періодичний та позачерговий психіатричний огляд, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин

Який порядок подання документів з медичних установ (за формою № 100-2/о)?

Відповідну довідку має бути отримано не раніше 01 лютого 2025 року. Сканована форма оригіналу довідки про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації № 100-2/о завантажується до особистого кабінету.

Якщо особа вже проходила перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», і має висновок про її результати, чи потрібно при поданні документів для участі в доборі на посаду судді надавати згоду на проведення спеціальної перевірки?

Так, потрібно. Така заява необхідна для проведення спеціальної перевірки

Яку посаду зазначати в згоді на проведення спеціальної перевірки?

У згоді на проведення спеціальної перевірки кандидат зазначає: «претендує на зайняття посади судді місцевого суду».

Автобіографія має бути надрукованою чи написаною від руки?

1) Автобіографія створюється в електронній формі відповідно до вимог підпункту 2 пункту 2 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 959).

2) Роздруковується та підписується власноруч.

3) Сканується у форматі PDF та завантажується в електронному кабінеті на вебсайті Комісії у розділі «Інші документи».

Інформація щодо автобіографії за посиланням.

Чи можна зберегти в одному файлі PDF заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України «Про очищення влади», та додатки до неї (паспорт, ідентифікаційний код)?

Кожен документ має бути збережений в окремому файлі формату PDF, зокрема:

сканований примірник заяви;

ідентифікаційний код (РНОКПП)

Чи необхідно подавати копію паспорта громадянина України як додаток до заяви про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», якщо такий документ поданий як документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України?

Ні, повторно подавати копію паспорта громадянина України не вимагається

Як засвідчувати додатки, які передбачені формою заяви згідно з частиною першою статті 6 Закону України «Про очищення влади» (копію паспорта та документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб)?

Документи скануються з оригінального примірника та завантажуться в особистому кабінеті кандидата.

При поданні та підписанні документів система накладатиме цифровий підпис кандидата на всі подані ним документи, чим засвідчуватиметься їх достовірність

Чи обов’язково подавати заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», у разі якщо така перевірка вже проводилася за попереднім місцем роботи та є відповідна довідка ?

Так, потрібно. Така заява необхідна для проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та подається зі згодою на проведення спеціальної перевірки

Чи потрібно подавати довідку про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»?

Так. Особа, яка претендує на зайняття посади судді та пройшла перевірку, подає засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася

В якому розділі електронного кабінету необхідно подати довідку про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»?

Довідка про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», додається в розділі «Інші документи» особистого кабінету

Як можна отримати витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»?

Запит в електронній формі подається через офіційний вебсайт МВС або з використанням сервісної послуги єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ у формі прикладного програмного інтерфейсу, Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або електронного кабінету.

Чи розроблялися Комісією правила заповнення мотиваційного листа кандидата на посаду судді або окремих його пунктів?

Комісією не затверджувались правила заповнення мотиваційного листа кандидата. Всі відомості надаються кандидатом на власний розсуд.

Чи потрібно вказувати відомості про паспорт громадянина для виїзду за кордон, у якого закінчився строк дії?

Ні. Інформація в анкеті зазначається на підставі дійсних документів.

Наразі мій атестат знаходиться на тимчасово окупованій території. Не зможу вказати в анкеті кандидата на посаду судді інформацію про номер та дату видачі атестата про середню освіту.

У разі неможливості надання певних відомостей в анкеті (наприклад, у графі 2.1 серія та номер атестата розділу 2) необхідно зазначити «Дані відсутні».

Чи повинен кандидат в анкеті у розділі «Стаж наукової роботи» зазначати відомості щодо наукових праць, публікацій, а також виступів на наукових конференціях до моменту отримання диплома про здобуття наукового ступеня?

Так. У розділі 5 анкети потрібно зазначити відомості про наукові праці та публікації (не більше 10), а також виступи (доповіді) (не більше 5) на наукових конференціях, які, на Вашу думку, свідчать про компетентність.

Чи потрібно зазначити відомості про завершені виконавчі провадження щодо стягнення судового збору на користь держави у справі про стягнення аліментів?

Необхідно вказувати всю наявну інформацію про виконавчі провадження.

Кого слід вказувати у розділі ІІІ декларації родинних зв’язків?

У розділі ІІІ декларації родинних зв'язків вказуються відомості стосовно всіх осіб, зазначених у розділі II декларації.

Зазначається інформація щодо спільного проживання, пов’язаності спільним побутом тощо

Чи потрібно вказувати в декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді колишню дружину, з якою розірвано шлюб у звітному періоді?

Так, оскільки відомості в декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді зазначаються за останні п’ять календарних років

До якого числа необхідно подати декларацію родинних зв’язків?

Кінцевий термін подання декларації родинних зв'язків кандидата на посаду судді – 30 березня 2025 року (включно).

Декларація доброчесності подається після подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до пункту 13.5 Оголошення про добір кандидатів на посаду судді місцевого суду – декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді завантажується з реєстру декларацій. Як завантажити цей документ?

Декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді та декларацію доброчесності кандидата на посаду судді передусім слід подати до реєстру відповідних декларацій в кабінеті: cab.vkksu.gov.ua.

Звертаємо увагу, що для цілей участі у доборі необхідно подавати декларацію «кандидата на посаду судді», а не «судді».

Після належного подання відповідних декларацій у кабінеті суддівської кар’єри необхідно активувати функцію «Завантажити з реєстру декларацій».

Далі в кабінеті суддівської кар’єри завантажиться остання подана Вами декларація «кандидата на посаду судді». При цьому Вам буде продемонстрована інформація про дату подання завантаженої декларації

Як зазначити в декларації родинних зв’язків відомості про особу, яка працює у військових формуваннях?

Декларація родинних зв'язків заповнюється таким чином, щоб унеможливити розкриття державної таємниці (інформації про приналежність членів сім’ї або близьких осіб до кадрового складу розвідувальних органів України та/або зайняття ними посад, перебування на яких пов’язане з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, забезпеченням безпеки посадових осіб відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»). Для цього рекомендовано зазначати «інформація з обмеженим доступом».

Чи потрібно в декларації доброчесності вказувати відомості про штрафи, виписані муніципалітетом за неправильну парковку?

Так, відповідно до пункту 10 Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності кандидата на посаду судді твердження у пункті 28 стосується усіх видів юридичної відповідальності

Мною як діючим прокурором вже подано декларацію доброчесності. Чи потрібно додатково подавати декларацію доброчесності кандидата на посаду судді?

Так, оскільки подання декларації доброчесності кандидата на посаду судді встановлено Законом.

Мною як діючим державним службовцем вже подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік як щорічну. Чи потрібно додатково подавати зазначену декларацію як кандидата на посаду судді чи достатньо вже поданої?

Відповідно до роз’яснень НАЗК особа, яка подала щорічну декларацію за минулий рік, декларацію кандидата на посаду судді за цей період не подає

Я належу до категорії суб'єктів декларування, чиї декларації у відкритому доступі не відображаються. Яким чином мені подати відповідну декларацію до Комісії?

Необхідно додавати файл декларації у форматі PDF з неприхованими даними, який можна завантажити (зберегти) з особистого кабінету вебсайту portal.nazk.gov.ua/login

Кандидату необхідно завантажити вказаний файл в кабінеті суддівської кар’єри.

Для заповнення форми посилання на сторінку ЄДРДО у відповідному полі вкажіть: 1) "відсутнє" - у полі "Гіперпосилання"; 2) "декларація відсутня у відкритому доступі" - у полі "Текст посилання"

Яким чином, для участі в доборі подається декларація, яку подано через офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції та яка містить інформацію з обмеженим доступом (що не відображається у відкритому доступі).

Необхідно додавати файл декларації у форматі PDF з неприхованими даними, який можна завантажити (зберегти) з особистого кабінету вебсайту portal.nazk.gov.ua/login

Дані у цьому файлі з обмеженим доступом оприлюдненню не підлягають.

Яким чином виготовляти сканований примірник документа: із засвідченої копії чи з оригіналу?

Якщо оригінал документа зберігається у кандидата, то з нього виготовляється сканований примірник.

Ранее в ВККС озвучили требования к подаче деклараций кандидатов в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.