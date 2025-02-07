В Бразилии пассажирский самолет столкнулся с автобусом – есть погибшие

В Сан-Паулу самолет упал после взлета и врезался в автобус.

Фото: CNN

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В бразильском городе Сан-Паулу 7 февраля произошла авиакатастрофа - небольшой пассажирский самолет столкнулся с автобусом на оживленной улице, после чего вспыхнул. В результате трагедии погибли два человека, еще двое получили ранения.

Как сообщает CNN, после удара в западной части города поднялись густые черные клубы дыма. Очевидцы рассказывают, что самолет внезапно появился над проспектом, после чего сразу взорвался.

Среди пострадавших - пассажирка автобуса и мотоциклист, которые получили ранения из-за обломков после взрыва.

По предварительным данным, двухмоторный самолет King Air вылетел из аэропорта Кампо-де-Марте, однако уже через несколько минут после взлета диспетчерская башня потеряла с ним связь.

Обстоятельства трагедии расследуются.

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