У Бразилії пасажирський літак зіткнувся з автобусом – є загиблі

В Сан-Паулу літак впав після зльоту і врізався в автобус.

Фото: CNN

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У бразильському місті Сан-Паулу 7 лютого сталася авіакатастрофа – невеликий пасажирський літак зіткнувся з автобусом на жвавій вулиці, після чого спалахнув. Внаслідок трагедії загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.

Як повідомляє CNN, після удару в західній частині міста піднялися густі чорні клуби диму. Очевидці розповідають, що літак раптово з’явився над проспектом, після чого відразу вибухнув.

Серед постраждалих – пасажирка автобуса та мотоцикліст, які отримали поранення через уламки після вибуху.

За попередніми даними, двомоторний літак King Air вилетів з аеропорту Кампо-де-Марте, проте вже через кілька хвилин після зльоту диспетчерська вежа втратила з ним зв’язок.

Обставини трагедії розслідуються.

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