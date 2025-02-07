Верховний Суд поскаржився на Укрпошту – пошта вчасно не доставляла судові справи і навіть втрачала їх

Процес оптимізації відділень «Укрпошти» у 2023-2024 роках мав негативні наслідки для судової влади.

Джерело фото: lb.ua

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У Верховному Суді повідомили, що закриття відділень національного оператора поштового зв’язку «Укрпошта» у будівлях касаційних судів призвело до негативних наслідків.

«З моменту припинення функціонування поштових відділень у будівлях касаційних судів ми миттєво зіштовхнулися з проблемою порушення строків надходження поштової кореспонденції до Верховного Суду», - повідомив під час роботи Пленуму ВС 7 лютого керівник апарату Верховного Суду Віктор Капустинський.

Як розповів керівник апарату ВС, працівники апаратів касаційних судів у минулому році навіть їздили по поштових відділеннях столиці та розшукували судові справи.

«Доставка значної кількості судових справ до Верховного Суду тривала місяцями», - зазначив Віктор Капустинський.

Матеріали декількох судових справ, за словами керівника апарату ВС, «Укрпошта» втратила взагалі.

Втім, за словами Віктора Капустинського, «зараз ситуація дещо покращилася».

Нагадаємо, що Верховний Суд вже не вперше звертає увагу на якість роботи «Укрпошти» в питаннях забезпечення доставки судових справ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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