Документи, які мають пересилатися по Києву, чомусь їдуть до Харкова – Верховний Суд про роботу Укрпошти

У Верховному Суді повідомили про некоректну роботу «Укрпошти» – це заважає судам вчасно здійснювати правосуддя.

У Верховному Суді повідомили про некоректну роботу установ державного оператора поштового зв’язку «Укрпошта» в столичному регіоні.

Як розповів голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, спостерігаються дещо дивні речі, коли поштові повідомлення для судів не тільки не доставляються вчасно, але й чомусь надсилаються в інші міста.

«Зараз у нас багато проблем з «Укрпоштою». Коли відбувається розгляд проваджень у місті Києві, то чомусь пошта для судів їде з Києва на Харків. Така ситуація відображається на строках розгляду справ, - зазначив голова Верховного Суду 31 жовтня під час презентації нової концепції електронного суду.

Як додав Станіслав Кравченко, судовій владі поступово необхідно знижувати залежність від «Укрпошти» та розвивати електронне судочинство.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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