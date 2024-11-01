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Документы, которые должны пересылаться по Киеву, почему-то едут в Харьков – Верховный Суд о работе Укрпочты

13:48, 1 ноября 2024
В Верховном Суде сообщили о некорректной работе «Укрпочты» – это мешает судам своевременно осуществлять правосудие.
Документы, которые должны пересылаться по Киеву, почему-то едут в Харьков – Верховный Суд о работе Укрпочты
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В Верховном Суде сообщили о некорректной работе учреждений государственного оператора почтовой связи "Укрпочта" в столичном регионе.

Как рассказал председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, наблюдаются несколько странные вещи, когда почтовые сообщения для судов не только не доставляются вовремя, но почему-то отправляются в другие города

«Сейчас у нас много проблем с «Укрпочтой». Когда происходит рассмотрение производств в городе Киеве, то почему-то почта для судов едет из Киева в Харьков. Такая ситуация отражается на сроках рассмотрения дел, – отметил председатель Верховного Суда 31 октября во время презентации новой концепции электронного суда.

Как добавил Станислав Кравченко, судебной власти постепенно необходимо снижать зависимость от «Укрпочты» и развивать электронное судопроизводство.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Верховный Суд Укрпочта

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