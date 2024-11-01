Об’єднана палата ККС ВС зробила висновок щодо початку перебігу строку давності притягнення до відповідальності за вчинення триваючого злочину

ОП ККС Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій, які звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

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Днем початку перебігу строку давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення триваючого кримінального правопорушення є день припинення або переривання вчинення особою відповідного триваючого суспільно небезпечного діяння. На це вказала Об’єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду в постанові від 9 вересня 2024 року по справі №353/999/23.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 197-1 КК, є триваючим злочином. Склад вказаного кримінального правопорушення є закінченим з початку ведення самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці, і з цього часу особа безперервно перебуває в злочинному стані до моменту припинення або переривання кримінального правопорушення.

Обставини справи

Обвинувачений здійснив самовільне будівництво автомобільного гаража на самовільно зайнятій земельній ділянці, яка відноситься до земель комунальної власності, чим заподіяв шкоду міській раді на загальну суму 5874 грн.

Суди попередніх інстанцій звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 197-1 КК, на підставі ст. 49 КК у зв’язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрили.

Підставою розгляду провадження Об’єднаною палатою ККС ВС стала необхідність відступити від висновку про застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеному в ухвалі колегії суддів Другої судової палати ККС від 14.11.2023 у справі № 758/2732/23 про те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 197-1 КК, є закінченим з моменту початку ведення будівельних робіт на самовільно зайнятій земельній ділянці, тобто з моменту здійснення будівництва.

Позиція Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду

ОП ККС ВС скасувала рішення судів попередніх інстанцій та призначила новий розгляд у суді першої інстанції.

В обґрунтування позиції ОП ККС вказала, що самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці полягає у веденні на такій ділянці без належного дозволу будівельних робіт, виконанні монтажних робіт по спорудженню певних будівель, споруд тощо.

З початку ведення самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК, є закінченим і з цього часу особа безперервно перебуває в злочинному стані до моменту припинення або переривання кримінального правопорушення.

У цьому провадженні судом першої інстанції не враховано, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 197-1 КК, є триваючим злочином, а також конкретні обставини кримінального провадження, а саме що обвинувачений на момент внесення відомостей до ЄРДР перебував у злочинному стані і закінчене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 197-1 КК, тривало.

Висновок щодо правозастосування положень статей 49, ч. 3 ст. 197-1 КК

Днем початку перебігу строку давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення триваючого кримінального правопорушення є день припинення або переривання вчинення особою відповідного триваючого суспільно небезпечного діяння. Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 197-1 КК, є триваючим злочином. Склад вказаного кримінального правопорушення є закінченим з початку ведення самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці і з цього часу особа безперервно перебуває в злочинному стані до моменту припинення або переривання кримінального правопорушення.

Автор: Наталя Мамченко

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