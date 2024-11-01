Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Верховний Суд погодився з видом покарання для таксиста, з вини якого загинув багатодітний телеоператор у Рівному

18:29, 1 листопада 2024
Чоловік порушив правила дорожнього руху, виконуючи розворот ліворуч з правої смуги руху, та допустив зіткнення із автобусом SETRA, внаслідок чого загинув оператор.
Верховний Суд погодився з видом покарання для таксиста, з вини якого загинув багатодітний телеоператор у Рівному
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд погодився з видом і розміром призначеного Рівненським апеляційним судом покарання таксистові за вчинення смертельної аварії. Про це повідомляє Рівненський апеляційний суд. 

Залишаючи касаційну скаргу захисника засудженого, з вини якого загинув 30-річний рівненський телеоператор, без задоволення, колегія суддів судової палати Касаційного кримінального суду у складі ВС уважає, що перегляд кримінального провадження в апеляційному порядку здійснювався відповідно до правил кримінального процесуального закону, постановлена ухвала Рівненського апеляційного суду не суперечить приписам статей 370, 419 Кримінального процесуального кодексу України, а тому твердження сторони захисту про істотне порушення судом апеляційної інстанції вимог кримінального процесуального закону є безпідставними. 

За вироком Рівненського міського суду від 28 грудня 2023 року 46-річного таксиста з Рівного засуджено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Згідно з вироком рівнянина визнано винуватим за те, що він 1 червня 2018 року близько 20:00, керуючи автомобілем «Renault Megane» та рухаючись правою смугою руху проїзної частини вул.Дубенської в м. Рівному в напрямку м. Дубна, увімкнувши сигнал лівого повороту, в порушення вимог пункту 10.4 Правил дорожнього руду, перед розворотом не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для розвороту, виконав маневр розвороту, в результаті якого відбулося зіткнення із автобусом «SETRA S 315», який рухався лівою смугою в попутному напрямку.

В результаті ДТП пасажири автомобіля отримали тілесні ушкодження: жінка — середнього ступеня тяжкості, а чоловік — батько трьох малолітніх дітей, рівненський телеоператор, який із колегою поверталися зі зйомок, — тяжкі тілесні ушкодження, від яких наступного дня помер у Рівненській обласній клінічній лікарні.

Порушення таксистом Правил дорожнього руху перебуває у безпосередньому причинному зв’язку із скоєнням ДТП, є необхідною умовою її виникнення, оскільки призвела до небезпечної ситуації та настання суспільно-небезпечних наслідків.

Рівненський апеляційний суд ухвалою від 22 квітня 2024 року задовольнив частково апеляційну скаргу захисника засудженого, скасував вирок місцевого суду в частині вирішення цивільних позовів щодо відшкодування моральної шкоди потерпілим — батькам покійного і його дружині, та повернув матеріали справи місцевому суду для вирішення позовів в порядку цивільного судочинства. В іншій частині вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Захисник в інтересах засудженого оскаржив судові рішення місцевого та апеляційного судів у касаційному порядку. У касаційній скарзі вказував на істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність та невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення й особі засудженого, який визнав свою вину та щиро розкаявся у вчиненому. Просив скасувати оскаржувані судові рішення і призначити новий судовий розгляд у суді першої інстанції.

Колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі ВС залишила оскаржувані судові рішення без змін, а касаційну скаргу захисника засудженого — без задоволення з наступних підстав.

Оскаржувані судові рішення свідчать, що суди ретельно перевіряли доводи, у тому числі аналогічні викладеним у касаційній скарзі сторони захисту. Зазначені в них мотиви про визнання цих доводів безпідставними, колегія суддів уважає обґрунтованими й такими, що відповідають дослідженим у судовому порядку засіданні доказами.

У вироку місцевого суду в повній відповідності до вимог ч. 3 ст. 374 КПК України наведено докази, на яких ґрунтується висновок суду про доведеність винуватості 46-річного рівянина саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, які суд дослідив та оцінив із дотриманням положень ст. 49 КПК України. З позицією суду першої інстанції погодився і апеляційний суд, який зауважив про безпідставність доводів сторони захисту стосовно незаконності та необґрунтованості оскарженого вироку з мотивів невідповідності висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження щодо доведеності вини обвинуваченого.

За версією сторони захисту, саме водій автобуса винен у зіткненні транспортних засобів, оскільки їдучи у смузі зустрічного руху з перевищенням швидкості, допустив зіткнення з автомобілем «Renault Megane», який здійснював маневр розвороту ліворуч із лівої смуги. Таке твердження касатора спростовує наявність в діях таксиста складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, а відтак — і сам факт визнання ним вини.

Суди обох інстанцій, дослідивши матеріали справи, серед яких — протокол огляду місця події з фототаблицями та схемою до нього, відеозапис безпосередньо з автомобіля «Renault Megane», та висновок експерта щодо цього запису, який підтвердив, що водій іномарки виконував маневр розвороту ліворуч саме з правої смуги руху проїзної частини, протокол проведення слідчого експерименту, висновок судової інженерно-транспортної експертизи та показаннями потерпілої в аварії й інших свідків, підтверджують вину таксиста.

Колегія суддів критично оцінила доводи сторони захисту про формальний розгляд кримінального провадження щодо його підзахисного в суді апеляційної інстанції, оскільки перегляд кримінального провадження в апеляційному порядку здійснювався відповідно до правил кримінального процесуального закону, постановлена ухвала Рівненського апеляційного суду не суперечить приписам статей 370, 419 КПК України, а тому твердження сторони захисту про істотне порушення судом апеляційної інстанції вимог кримінального процесуального закону є безпідставними.

Також, апеляційний суд констатував, що враховуючи ту обставину, що з часу спричинення ДТП і по день апеляційного розгляду — 22 квітня 2024 року, засуджений навіть частково не відшкодував потерпілим матеріальну та/або моральну шкоду, то зазначене свідчить про відсутність щирого каяття зі сторони обвинуваченого. При цьому утримуваний у місці неволі рівнянин не надав жодних доказів, які б свідчили про його намагання відшкодувати потерпілим завдану шкоду, однак вони відмовлялись від її отримання.

З таким висновком погодився і Верховний Суд, твердження захисника про протилежне не свідчить про наявність цих обставин.

Таким чином, колегія суддів погодилась із видом і розміром призначеного покарання обвинуваченому за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України, воно відповідає вимогам статей 50, 65 КК України, принципу індивідуалізації, справедливості та співмірності, є необхідним і достатнім для виправлення винного й попередження вчинення ним нових злочинів.

Порушень норм матеріального чи процесуального права, які були б безумовними підставами для зміни або скасування судових рішень, під час перевірки матеріалів кримінального провадження суд касаційної інстанції не встановив.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд ДТП Рівне судова практика вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів розпочнуться 12 листопада

П’ять перших претендентів на посади дисциплінарних інспекторів оцінить Вища рада правосуддя.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Верховний Суд погодився, що визнання вини, утримання матері-інваліда та дитини не є підставою для призначення ухилянту покарання з випробуванням

Верховний Суд підтримав позицію апеляційного суду, який скасував покарання з випробуванням і призначив 3 роки реального позбавлення волі чоловіку, який ухилявся від мобілізації, незважаючи на визнання ним вини та наявність матері-інваліда і дитини на утриманні.

Документи, які мають пересилатися по Києву, чомусь їдуть до Харкова – Верховний Суд про роботу Укрпошти

У Верховному Суді повідомили про некоректну роботу «Укрпошти» – це заважає судам вчасно здійснювати правосуддя.

Об’єднана палата ККС ВС зробила висновок щодо початку перебігу строку давності притягнення до відповідальності за вчинення триваючого злочину

ОП ККС Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій, які звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео