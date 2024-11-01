Що слід робити роботодавцю для покращення ментального здоров’я на роботі — поради Держпраці

Роботодавцям рекомендують організовувати програми з психологічної підтримки.

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, що треба робити роботодавцю для покращення ментального здоров’я на роботі.

1. Організовувати програми з психологічної підтримки. Це важливий компонент підтримки психічного здоров’я в організації, який реалізується в різних аспектах. Проводити психологічні тренінги та семінари з метою підвищення свідомості про питання ментального здоров’я на робочому місці. Проводити психологічні групові сесії, які можуть включати тренінги зі стресового менеджменту, розвитку емоційного інтелекту, роботи з конфліктами тощо. Ці зустрічі допоможуть покращити комунікацію та спроможність співробітників працювати як єдина команда.

2. Забезпечувати доступ до психологічної підтримки та консультацій для працівників, які потребують допомоги. Надання співробітникам можливості звернутися за конфіденційною психологічною допомогою у формі індивідуальної консультації з професійним психологом чи психотерапевтом. Надавати працівникам інформацію про те, де можливо більше дізнатися про тему психічного здоров’я та знайти допомогу за потреби.

3. Слухати працівників і враховувати їхні потреби та думки щодо покращення ментального здоров’я на робочому місці. Створення комунікативних механізмів та розвиток відкритого діалогу. Діалог про психічне здоров’я має вестися у всіх компаніях, незалежно від їхнього розміру. Відкрито говоріть про важливість ментального здоров’я. Будьте відкритими та ставтеся з повагою та розумінням до кожного. Цікавтесь думкою працівника. Уважно вислухайте людину та присвятіть час тому, аби разом прийти до правильного рішення для всіх сторін. Дотримуйтесь конфіденційності.

4. Створювати сприятливу атмосферу на робочому місці, де працівники можуть відчути себе комфортно і безпечно. Заохочуйте спілкування між колегами та створення міцних зв’язків у команді. Здорові стосунки в компанії завжди впливають на самопочуття працівників, тож не варто нехтувати можливостями згуртувати команду.

5. Створювати програми та ініціативи, спрямовані на підтримку ментального здоров’я працівників. Створювати умови для професійного зростання. Безплатне навчання в поточній чи новій галузі. Підтримка професійного росту та розвитку.

6. Забезпечувати можливості для відпочинку і відновлення сил під час робочого дня.

7. Пропагувати здоровий спосіб життя серед працівників, включаючи правильне харчування, фізичну активність та достатню кількість сну.

Покращене ментальне здоров’я та відчутна підтримка з боку роботодавця мають значний вплив на задоволення роботою. Коли працівники знають та відчувають, що про них дбають, у них формується позитивне ставлення до роботи та компанії, де вони працюють.

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