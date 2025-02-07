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Верховный Суд пожаловался на Укрпочту – почта вовремя не доставляла судебные дела и даже теряла их

16:34, 7 февраля 2025
Процесс оптимизации отделений «Укрпочты» в 2023-2024 годах имел негативные последствия для судебной власти.
Верховный Суд пожаловался на Укрпочту – почта вовремя не доставляла судебные дела и даже теряла их
Источник фото: lb.ua
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В Верховном Суде сообщили, что закрытие отделений национального оператора почтовой связи "Укрпочта" в зданиях кассационных судов привело к негативным последствиям.

"С момента прекращения функционирования почтовых отделений в зданиях кассационных судов мы мгновенно столкнулись с проблемой нарушения сроков поступления почтовой корреспонденции в Верховный Суд", - сообщил во время работы Пленума ВС 7 февраля руководитель аппарата Верховного Суда Виктор Капустинский.

Как рассказал руководитель аппарата ВС, работники аппаратов кассационных судов в прошлом году даже ездили по почтовым отделениям столицы и разыскивали судебные дела.

"Доставка значительного количества судебных дел в Верховный Суд длилась месяцами", - отметил Виктор Капустинский.

Материалы нескольких судебных дел, по словам руководителя аппарата ВС, «Укрпочта» потеряла вообще.

Впрочем, по словам Виктора Капустинского, "сейчас ситуация несколько улучшилась".

Напомним, что Верховный Суд уже не в первый раз обращает внимание на качество работы «Укрпочты» в вопросах обеспечения доставки судебных дел.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Верховный Суд Укрпочта

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