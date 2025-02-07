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Для адвокатов, которые защищают военнообязанных, хотят создать правила

17:27, 7 февраля 2025
В Сухопутных войсках отметили, что для адвокатов, защищающих права военнообязанных, хотят создать определенный набор правил.
Для адвокатов, которые защищают военнообязанных, хотят создать правила
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», для военнослужащих ТЦК создадут правила поведения по обращению с гражданскими.

Начальник управления коммуникаций Командование Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев также сообщил, что в Сухопутных войсках хотят создать еще и правила для адвокатов, которые защищают военнообязанных. Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».

«Мы хотим прописать также правила и для этой категории, которые защищают права военнообязанных по тем или иным вопросам», - сказал он и подчеркнул, что в этом нужно тоже наводить порядок и прописывать определенный набор правил.

«И эти правила, конечно, должны быть обязательными для выполнения обеими сторонами. Потому что есть определенные недопустимые ситуации, приводящие, к сожалению, к конфликтам. Были уже предварительные встречи с представителями Национального союза адвокатов. Там мы изъявили свое желание сделать эти шаги, мы получили поддержку от них, и сейчас мы совместно разрабатываем эти правила, которые позволят нам упорядочить этот процесс», – сказал представитель Сухопутных войск ВСУ.

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адвокат ТЦК мобилизация

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