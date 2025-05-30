Меддовідки для водіїв стануть електронними – комітет підтримав законопроекти

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації підтримав законодавчі ініціативи №13131 та №13138, які передбачають перехід на електронні медичні довідки для водіїв. Замість паперової форми 083/О, лікарі вноситимуть висновки до електронної системи охорони здоров’я. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький.
Наразі медогляд проходять усі водії, незалежно від форми діяльності. Обов’язковими є консультації профільних спеціалістів і психіатра, а сама процедура нерідко затягується, створюючи навантаження як на пацієнтів, так і на медичний персонал. Тривалість і складність процесу, за оцінками фахівців, стала одним з факторів розвитку тіньового ринку фальшивих довідок, які пропонують в інтернеті без проходження реального огляду.
Згідно з новими законопроєктами:
Водії, які користуються транспортом у побутових цілях, зможуть проходити огляд у свого сімейного лікаря або терапевта.
Направлення до вузьких спеціалістів буде потрібне лише за наявності медичних показань.
Для професійних водіїв зберігається вимога проходження медкомісії, однак огляд у психіатра стане вибірковим — за потреби.
Згідно з новими законопроєктами:
Документи ще має розглянути Верховна Рада.
Раніше «Судово-юридична газета» детально описала законопроект.
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