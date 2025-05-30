Мінюст США заявив, що Американська асоціація юристів більше не буде оцінювати кандидатів у судді

Генпрокурор Пем Бонді вказала, що Американська асоціація юристів незмінно та демонстративно надає перевагу кандидатам у судді, висунутим від Демократичної партії, тому тепер АВА буде усунута від оцінки майбутніх суддів.

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Генеральний прокурор США Пем Бонді заявила, що адміністрація Президента Трампа заборонила Американській асоціації юристів (ABA) перевіряти кандидатів на посади суддів.

У листі Міністерство юстиції США звинувачує Асоціацію юристів у тому, що вона не змогла «виправити упередженість у своєму процесі оцінювання». Це сталося після того, як організація назвала деяких кандидатів президента Дональда Трампа невідповідними вимогам до суддівської посади.

«На жаль, Американська асоціація юристів (ABA) більше не виконує функції справедливого арбітра щодо кваліфікації кандидатів, і її рейтинги незмінно та демонстративно надають перевагу кандидатам, висунутим адміністраціями Демократичної партії», – написала Бонді у листі до президента ABA Вільяма Бея.

«Протягом кількох десятиліть Американська асоціація юристів користувалася особливим ставленням і особливим доступом до кандидатів на посади судді. У деяких адміністраціях Асоціація отримувала повідомлення про кандидатів до того, як їхня кандидатура була оголошена громадськості. Деякі адміністрації навіть вирішували, чи висувати кандидатуру особи, на основі рейтингу, присвоєного АВА», – йдеться у листі Бонді.

«Відповідно, хоча ABA може вільно коментувати висування кандидатур на посади суддів разом з іншими активістськими організаціями, немає жодних підстав ставитися до ABA інакше, ніж до таких інших активістських організацій, і Міністерство юстиції цього не робитиме», зазначила вона.

Так, кандидати у судді більше не відповідатимуть на анкети, підготовлені ABA, і не проходитимуть співбесіди з ABA.

Крім того, скасовано обов’язок кандидатів на посади суддів надавати дозволи, що дозволяють ABA отримувати доступ до непублічної інформації про кандидатів, включаючи записи адвокатів.

Згідно з Ballotpedia, Американська асоціація юристів (ABA) оцінила 264 кандидатів Трампа: 187 отримали оцінку «добре кваліфіковані», 67 – «кваліфіковані» та 10 – «не кваліфіковані».

Хоча це невелика цифра, вона контрастує з іншими нещодавніми адміністраціями, які мали щонайбільше три некваліфіковані обрання за час свого перебування на посаді.

Адміністрація Трампа вжила низку заходів, спрямованих проти ABA.

Так, міністра освіти Лінду Макмегон зобов’язали розглянути питання про призупинення ролі Американської асоціації юристів (ABA) як акредитатора юридичних шкіл.

Організація також подала позов до Міністерства юстиції щодо позбавлення грантового фінансування, яке обмежувало її навчальні програми за кордоном.

Автор: Наталя Мамченко

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