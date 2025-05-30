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На границе со Словакией группа лиц забросала камнями и кирпичами пограничников

21:16, 30 мая 2025
В Великом Березном местные жители напали на пограничный наряд.
На границе со Словакией группа лиц забросала камнями и кирпичами пограничников
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В городе Великий Березный на Закарпатье произошло нападение на пограничный наряд, который осуществлял проверочные мероприятия относительно возможной переправки лиц призывного возраста через украинско-словацкую границу. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, проверку проводили во взаимодействии с Нацполицией и Нацгвардией в одном из ромских поселений. В ходе опроса лиц, вероятно причастных к организации незаконного пересечения границы, группа местных жителей начала оказывать активное сопротивление. Инициаторы конфликта подстрекали других, включая женщин и несовершеннолетних, к противоправным действиям.

В результате на пограничников и их служебную технику начали бросать камни и кирпичи. Чтобы защитить жизнь и здоровье военнослужащих, правоохранители были вынуждены применить меры физического воздействия и спецсредства, в частности устройства для отстрела резиновых пуль.

Во время столкновения двое пограничников получили телесные повреждения средней тяжести. Их доставили в местную больницу, где им оказали медицинскую помощь. Также повреждены два транспортных средства пограничной службы.

Лица, совершившие нападение, задержаны. В их действиях усматривают признаки уголовных правонарушений, предусмотренных:

- ст. 345 Уголовного кодекса Украины - «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»;

- ст. 194 УКУ - «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Соответствующие материалы переданы в Национальную полицию.

Впоследствии группа граждан попыталась блокировать пограничное подразделение, однако после разъяснительной работы правоохранителям удалось прекратить противоправные действия местных жителей. Правоохранители продолжают следственные действия в рамках возбужденных уголовных производств.

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