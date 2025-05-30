На кордоні зі Словаччиною група осіб закидала камінням та цеглою прикордонників

У Великому Березному місцеві жителі напали на прикордонний наряд.

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У місті Великий Березний на Закарпатті стався напад на прикордонний наряд, який здійснював перевірочні заходи щодо можливого переправлення осіб призовного віку через українсько-словацький кордон. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, перевірку проводили у взаємодії з Нацполіцією та Нацгвардією в одному з ромських поселень. У ході опитування осіб, ймовірно причетних до організації незаконного перетину кордону, група місцевих жителів почала чинити активний опір. Ініціатори конфлікту підбурювали інших, включаючи жінок і неповнолітніх, до протиправних дій.

У результаті на прикордонників та їхню службову техніку почали жбурляти каміння та цеглини. Щоб захистити життя та здоров’я військовослужбовців, правоохоронці були змушені застосувати заходи фізичного впливу та спецзасоби, зокрема пристрої для відстрілу гумових куль.

Під час сутички двоє прикордонників отримали тілесні ушкодження середньої важкості. Їх доправили до місцевої лікарні, де їм надали медичну допомогу. Також пошкоджено два транспортні засоби прикордонної служби.

Осіб, які вчинили напад, затримано. У їхніх діях вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених:

ст. 345 Кримінального кодексу України – «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»;

ст. 194 ККУ – «Умисне знищення або пошкодження майна».

Відповідні матеріали передано до Національної поліції.

Згодом група громадян спробувала блокувати прикордонний підрозділ, однак після роз’яснювальної роботи правоохоронцям вдалося припинити протиправні дії місцевих жителів. Правоохоронці продовжують слідчі дії у межах порушених кримінальних проваджень.

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