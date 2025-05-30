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Справи про банкрутство, корпоративні спори та земельні відносини — огляд судової практики КГС ВС

14:41, 30 травня 2025
В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.
Справи про банкрутство, корпоративні спори та земельні відносини — огляд судової практики КГС ВС
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Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за квітень 2025 року.

 В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.  

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

▪️ відмінності між вирішенням судом «спору про право» та вирішення судом про відкриття провадження у справі про банкрутство;

▪️ відсутності повноважень розпорядника майна боржника (за відсутності припинення повноважень органів управління заявника) звертатися до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство іншої особи.

 У постанові у справі, пов’язаній з антимонопольним та конкурентним законодавством, міститься висновок щодо:

▪️ застосування забезпечення позову у спорі про заборону вчиняти дії, направлені на підготовку до введення в цивільний обіг лікарського засобу, та відмову в державній реєстрації лікарського засобу.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів містяться висновки стосовно: 

▪️ правових наслідків невнесення до ЄДР відомостей щодо змін у складі учасників товариства;

▪️ неефективності вимоги про визнання недійсним рішення загальних зборів АТ, яке стало підставою для обов’язкового викупу акцій, за умови, що спірним є лише питання про вартість акцій;

▪️ прав учасника ПП на отримання інформації про діяльність підприємства і проведення аудиту фінансової звітності останнього під час дії арешту корпоративних прав ПП у кримінальному провадженні.

У постанові у справі щодо земельних відносин та права власності викладено правовий висновок про: 

▪️ можливість витребування трансформаторної підстанції як самостійного об’єкта власності.

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