Дела о банкротстве, корпоративных спорах и земельных отношениях — обзор судебной практики КХС ВС

В обзоре освещены ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда за апрель 2025 года.

В обзоре освещена ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В частности, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

▪️ различия между решением суда «спора о праве» и решением суда об открытии производства по делу о банкротстве;

▪️ отсутствия полномочий распорядителя имущества должника (при отсутствии прекращения полномочий органов управления заявителя) обращаться в суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве другого лица.

В постановлении по делу, связанному с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержится вывод относительно:

▪️ применения обеспечения иска в споре о запрете совершать действия, направленные на подготовку к введению в гражданский оборот лекарственного средства, и отказа в государственной регистрации лекарственного средства.

В постановлениях по делам о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах содержатся выводы относительно:

▪️ правовых последствий ненесения в ЕГР сведений об изменениях в составе участников общества;

▪️ неэффективности требования о признании недействительным решения общих собраний АО, которое стало основанием для обязательного выкупа акций, при условии, что спорным является только вопрос о стоимости акций;

▪️ прав участника ЧП на получение информации о деятельности предприятия и проведение аудита финансовой отчетности последнего во время действия ареста корпоративных прав ЧП в уголовном производстве.

В постановлении по делу относительно земельных отношений и права собственности изложен правовой вывод о:

▪️ возможности взыскания трансформаторной подстанции как самостоятельного объекта собственности.

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