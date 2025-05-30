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Болид Ferrari Михаэля Шумахера продали за рекордные 18 миллионов долларов

22:18, 30 мая 2025
В целом, продажа F2001 является четвертым самым дорогим болидом Формулы-1, когда-либо проданным.
Болид Ferrari Михаэля Шумахера продали за рекордные 18 миллионов долларов
Источник фото: Clive Mason / Allsport
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Автомобиль Ferrari Формулы-1, на котором Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Монако и Венгрии 2001 года — и завоевал титул чемпиона мира того года — был продан за 18,17 миллиона долларов, став самым дорогим болидом Формулы-1, которым управлял легендарный немецкий гонщик, когда-либо проданным на аукционе. Об этом пишет The New York Times.

Автомобиль F2001 был продан аукционным домом RM Sotheby's. Мероприятие прошло в отеле Paddock Club Формулы-1. Торги начались с суммы 8 миллионов евро (9,09 миллиона долларов по текущему курсу конвертации), а продажа сводилась к ставкам от участника, который участвовал в торгах по телефону, и от участника, присутствовавшего в зале. В итоге победную ставку сделали в зале — 14,2 миллиона евро, что с учетом комиссий выросло до окончательной суммы 15,98 миллиона евро (18,17 миллиона долларов).

Эта сумма превышает13,2 миллиона долларов, уплаченных за Ferrari F2003 2003 года выпуска, проданный Sotheby's на мероприятии в Женеве в 2022 году, касающемся автомобилей, которыми управлял Шумахер. Новый рекордсмен теперь возвращает себе статус в этих вопросах, поскольку ранее он был продан на аукционе Sotheby's за 7,5 миллиона долларов в 2017 году.

В целом, пишет The New York Times, продажа F2001 является четвертым самым дорогим болидом Формулы-1, когда-либо проданным — уступая только трем автомобилям Mercedes. Мировым рекордом является 52,52 миллиона долларов, уплаченных за Mercedes W196 streamliner.

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