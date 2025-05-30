Для военных и их семей готовят проект по финграмотности — НБУ запускает опрос

Он продлится до 9 июня.

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Защитники Украины и их семьи часто сталкиваются с финансовыми трудностями: оплата кредитов, блокировка карт, управление бюджетом и другими вопросами, требующими значительных времени и усилий. В то же время такие проблемы можно быстро решить, если знать, как действовать и к кому обращаться, говорят в НБУ.

В партнерстве с экспертами Нацбанк готовит специальный проект по финансовой грамотности, направленный на поддержку военных и их семей. Он поможет получить ответы на все важные вопросы по эффективному управлению личными финансами.

Для того, чтобы материалы были максимально полезными и персонализированными, военных и членов их семей просят принять участие в коротком анонимном опросе по финансовым проблемам, которые их больше всего волнуют.

Опрос займет около 15 минут и доступен по ссылке: здесь. Он продлится до 9 июня.

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