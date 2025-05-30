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Китай полностью нарушил договоренности с США — Трамп пожаловался на КНР

15:44, 30 мая 2025
Трамп напомнил, что заключил сделку с Китаем, чтобы спасти их от очень плохой ситуации, но КНР нарушил договоренности.
Китай полностью нарушил договоренности с США — Трамп пожаловался на КНР
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай полностью нарушил договоренности с Соединенными Штатами. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, две недели назад Китай был «в серьезной экономической опасности».

«Очень высокие тарифы, которые я установил, сделали практически невозможной торговлю Китая на рынке Соединенных Штатов, который, безусловно, является номером один в мире. Мы фактически резко прекратили торговлю с Китаем, и это было разрушительно для них. Многие фабрики закрылись, и, мягко говоря, произошло «гражданское беспокойство». Я видел, что происходит, и мне это не понравилось — для них, а не для нас», - написал он.

Трамп напомнил, что быстро заключил сделку с Китаем, чтобы спасти их от очень плохой ситуации.

«Благодаря этой сделке все быстро стабилизировалось, и Китай вернулся к обычному бизнесу. Все были счастливы! Вот хорошие новости!!! Плохая новость в том, что Китай, возможно, не удивительно для некоторых, полностью нарушил свое соглашение с нами. Вот и все с ролью хорошего парня!», - добавил он.

Ранее сообщалось, что США и Китай согласовали торговое перемирие на 90 дней со снижением пошлин.

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США Дональд Трамп Китай

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