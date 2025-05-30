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Китай повністю порушив домовленості зі США — Трамп поскаржився на КНР

15:44, 30 травня 2025
Трамп нагадав, що уклав угоду з Китаєм, щоб врятувати їх від дуже поганої ситуації, але КНР порушив домовленості.
Китай повністю порушив домовленості зі США — Трамп поскаржився на КНР
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай повністю порушив домовленості з Сполученими Штатами. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, два тижні тому Китай був «у серйозній економічній небезпеці».

«Дуже високі тарифи, які я встановив, зробили практично неможливою торгівлю Китаю на ринку Сполучених Штатів, який, без сумніву, є номером один у світі. Ми фактично різко припинили торгівлю з Китаєм, і це було руйнівно для них. Багато фабрик закрилися, і, м’яко кажучи, сталося «громадянське занепокоєння». Я бачив, що відбувається, і мені це не сподобалося — для них, а не для нас», — написав він.

Трамп нагадав, що швидко уклав угоду з Китаєм, щоб врятувати їх від дуже поганої ситуації.

«Завдяки цій угоді все швидко стабілізувалося, і Китай повернувся до звичайного бізнесу. Всі були щасливі! Ось хороші новини!!! Погана новина в тому, що Китай, можливо, не дивно для деяких, повністю порушив свою угоду з нами. Ось і все з роллю хорошого хлопця!», — додав він.

Раніше повідомлялося, що США і Китай погодили торгове перемир’я на 90 днів зі зниженням мит.

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США Дональд Трамп Китай

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