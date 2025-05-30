Міністр Нац’єдності Чернишов показав, що змінить закон про множинне громадянство

Відбудеться легалізація у разі вже наявного іноземного громадянства — крім громадянства РФ.

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Міністр національної єдності Олексій Чернишов розповів, що змінить закон про множинне громадянство.

Як писала «Судово-юридична газета», відповідний законопроект 11469 про множинне громадянство, ініціатором якого виступив Президент Володимир Зеленський, Верховна Рада прийняла в першому читанні 17 грудня 2024 року.

«Україна потребує впровадження інституту множинного громадянства.

Це про відновлення та збереження зв’язку з українцями по світу, а також — один із інструментів, який допоможе зберегти майбутнє нації», — зазначив Чернишов.

Загальна інформація:

90% українців за кордоном знаходяться в країнах, де дозволено множинне громадянство

Значна кількість українців наразі має громадянство інших країн

Автоматичне громадянство для майбутніх поколінь українців

Основні положення законопроекту 11469

Для громадян України:

Легалізація в разі вже наявного іноземного громадянства**

Офіційне право отримання іноземного громадянства, не відмовляючись від свого*

Для громадян інших країн

Право набуття громадянства України за етнічним походженням, за скороченою процедурою

Право набуття громадянства України іноземцями за новою процедурою

Право отримати українське громадянство не відмовляючись від «свого»**

Право набуття за спрощеною процедурою у разі проходження військової служби в України

Набуття можливе, якщо особу переслідують у її країні з політичних мотивів

Особа, яка має інший паспорт, але є громадянином України, на території України визнається лише громадянином України

* Якщо країна увійде в перелік визначених КМУ країн

** Крім громадянства країни-агресора

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