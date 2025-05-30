Практика судів
  1. В Україні

Міністр Нац’єдності Чернишов показав, що змінить закон про множинне громадянство

15:37, 30 травня 2025
Відбудеться легалізація у разі вже наявного іноземного громадянства — крім громадянства РФ.
Міністр Нац’єдності Чернишов показав, що змінить закон про множинне громадянство
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр національної єдності Олексій Чернишов розповів, що змінить закон про множинне громадянство.

Як писала «Судово-юридична газета», відповідний законопроект 11469 про множинне громадянство, ініціатором якого виступив Президент Володимир Зеленський, Верховна Рада прийняла в першому читанні 17 грудня 2024 року.

«Україна потребує впровадження інституту множинного громадянства.

Це про відновлення та збереження зв’язку з українцями по світу, а також — один із інструментів, який допоможе зберегти майбутнє нації», — зазначив Чернишов.

Загальна інформація:

  • 90% українців за кордоном знаходяться в країнах, де дозволено множинне громадянство
  • Значна кількість українців наразі має громадянство інших країн
  • Автоматичне громадянство для майбутніх поколінь українців

Основні положення законопроекту 11469

Для громадян України:

  • Легалізація в разі вже наявного іноземного громадянства**
  • Офіційне право отримання іноземного громадянства, не відмовляючись від свого*

Для громадян інших країн

  • Право набуття громадянства України за етнічним походженням, за скороченою процедурою
  • Право набуття громадянства України іноземцями за новою процедурою
  • Право отримати українське громадянство не відмовляючись від «свого»**
  • Право набуття за спрощеною процедурою у разі проходження військової служби в України
  • Набуття можливе, якщо особу переслідують у її країні з політичних мотивів
  • Особа, яка має інший паспорт, але є громадянином України, на території України визнається лише громадянином України

* Якщо країна увійде в перелік визначених КМУ країн

** Крім громадянства країни-агресора

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

громадянство Олексій Чернишов

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У НАБУ, САП та ВАКС підтримують ідею підвищення порогової суми для відповідальності за недостовірне декларування

Як зазначив представник НАБУ, підвищення суми розходження з 1,5 млн грн до 2,2 млн грн для кримінальної відповідальності за недостовірне декларування відповідає реальній економічній ситуації.

Інформацію щодо адрес оборонних підприємств вилучать з публічного доступу – комітет рекомендував законопроект

Законопроект доопрацювали – інформація щодо нерухомості фізичних осіб залишиться у відкритому доступі, тому дані про майно посадовців не закриватимуть.

Уряд до 100% збільшив обсяги бронювання працівників критично важливих для ЗСУ підприємств

Також запроваджено особливі умови бронювання для підприємств, які охороняють об’єкти ПЕК.

Кабмін змінив порядок надання відстрочки педагогам

Відстрочка за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, надається строком на 1 рік.

Олександр Федієнко відповів, чи не буде дозвіл на виїзд чоловікам 23-24 років стимулювати відтік громадян за кордон

«У нас величезна проблема, коли батько не може виїхати до свого сина через якісь обмеження», - заявив член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федієнко.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва