Міністр Нац’єдності Чернишов показав, що змінить закон про множинне громадянство

15:37, 30 травня 2025
Відбудеться легалізація у разі вже наявного іноземного громадянства — крім громадянства РФ.
Міністр національної єдності Олексій Чернишов розповів, що змінить закон про множинне громадянство.
Як писала «Судово-юридична газета», відповідний законопроект 11469 про множинне громадянство, ініціатором якого виступив Президент Володимир Зеленський, Верховна Рада прийняла в першому читанні 17 грудня 2024 року.
«Україна потребує впровадження інституту множинного громадянства.
Це про відновлення та збереження зв’язку з українцями по світу, а також — один із інструментів, який допоможе зберегти майбутнє нації», — зазначив Чернишов.
Загальна інформація:
- 90% українців за кордоном знаходяться в країнах, де дозволено множинне громадянство
- Значна кількість українців наразі має громадянство інших країн
- Автоматичне громадянство для майбутніх поколінь українців
Основні положення законопроекту 11469
Для громадян України:
- Легалізація в разі вже наявного іноземного громадянства**
- Офіційне право отримання іноземного громадянства, не відмовляючись від свого*
Для громадян інших країн
- Право набуття громадянства України за етнічним походженням, за скороченою процедурою
- Право набуття громадянства України іноземцями за новою процедурою
- Право отримати українське громадянство не відмовляючись від «свого»**
- Право набуття за спрощеною процедурою у разі проходження військової служби в України
- Набуття можливе, якщо особу переслідують у її країні з політичних мотивів
- Особа, яка має інший паспорт, але є громадянином України, на території України визнається лише громадянином України
* Якщо країна увійде в перелік визначених КМУ країн
** Крім громадянства країни-агресора
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